Масштабный сбой в Sense Bank: приложение и поддержка не работают после ночной атаки на Киев

Клиенты Sense Bank столкнулись с масштабным сбоем в работе цифровых сервисов утром 10 октября. Приложение Sense SuperApp не работает, а связь со службой поддержки отсутствует. В банке официально сообщили, что причиной стала ночная вражеская атака на Киев, в результате которой пострадала инфраструктура одного из их технологических партнеров. Об этом говорится в заявлении банка и многочисленных сообщениях пользователей на финансовых форумах.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Полный блэкаут»: что известно о сбое

Согласно официальному сообщению Sense Bank, проблема возникла не в результате прямой атаки на системы банка, а из-за повреждения онлайн-инфраструктуры компании-партнера. Название партнера из соображений безопасности не разглашается.

В то же время клиенты банка подтверждают полную неработоспособность цифровых каналов. На профильном форуме Finance.ua один из пользователей так описал ситуацию:

«У Сенса блэкаут? В приложение невозможно зайти, с поддержкой (телефон, чаты Телеграм, Вайбер) связь отсутствует».

Это свидетельствует о том, что сбой коснулся не только основного приложения, но и всех каналов коммуникации с клиентами.

Официальная позиция банка

В своем обращении к клиентам Sense Bank заверил, что команда уже работает над решением проблемы.

«Наша команда работает над полноценным восстановлением всех услуг. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли воспользоваться сервисами и работой банка как можно скорее!» — говорится в сообщении.

На данный момент банк не предоставляет точных сроков восстановления работы сервисов.