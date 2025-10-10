Multi от Минфин
10 октября 2025, 11:27 Читати українською

Масштабный сбой в Sense Bank: приложение и поддержка не работают после ночной атаки на Киев

Клиенты Sense Bank столкнулись с масштабным сбоем в работе цифровых сервисов утром 10 октября. Приложение Sense SuperApp не работает, а связь со службой поддержки отсутствует. В банке официально сообщили, что причиной стала ночная вражеская атака на Киев, в результате которой пострадала инфраструктура одного из их технологических партнеров. Об этом говорится в заявлении банка и многочисленных сообщениях пользователей на финансовых форумах.

Клиенты Sense Bank столкнулись с масштабным сбоем в работе цифровых сервисов утром 10 октября.

Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Полный блэкаут»: что известно о сбое

Согласно официальному сообщению Sense Bank, проблема возникла не в результате прямой атаки на системы банка, а из-за повреждения онлайн-инфраструктуры компании-партнера. Название партнера из соображений безопасности не разглашается.

В то же время клиенты банка подтверждают полную неработоспособность цифровых каналов. На профильном форуме Finance.ua один из пользователей так описал ситуацию:

«У Сенса блэкаут? В приложение невозможно зайти, с поддержкой (телефон, чаты Телеграм, Вайбер) связь отсутствует».

Это свидетельствует о том, что сбой коснулся не только основного приложения, но и всех каналов коммуникации с клиентами.

Официальная позиция банка

В своем обращении к клиентам Sense Bank заверил, что команда уже работает над решением проблемы.

«Наша команда работает над полноценным восстановлением всех услуг. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли воспользоваться сервисами и работой банка как можно скорее!» — говорится в сообщении.

На данный момент банк не предоставляет точных сроков восстановления работы сервисов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+16
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 октября 2025, 11:50
#
У Кверті сьогодні свято
+
0
elenapetritsa
elenapetritsa
10 октября 2025, 12:35
#
А де це звернення до клієнтів шукати клієнтам? ну просто цікаво…
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 октября 2025, 13:52
#
Ти ж прочитав новину на Мінфіні - яке тобі ще звернення потрібно ?
+
0
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
10 октября 2025, 14:06
#
У соцмережах на офіційних сторінках цього банку. Про відновлення роботи ми повідомимо на нашому сайті.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 184 незарегистрированных посетителя.
