Последствия атак рф: Нафтогаз берет 3 млрд грн кредита на импорт газа

НАК «Нафтогаз Украины» открыл кредитную линию на 3 миллиарда гривен от государственного Ощадбанка . Как сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий, эти средства будут срочно направлены на закупку импортного газа, потребность в котором возникла из-за массированных российских атак на объекты газовой инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Причина кредита: удары по инфраструктуре

Руководитель «Нафтогаза» прямо связал необходимость привлечения дополнительных средств с последствиями российских обстрелов.

«Потребность в импорте дополнительных объемов газа вызвана массированными вражескими атаками на объекты газовой инфраструктуры. Работаем совместно с украинскими и международными партнерами для привлечения финансовых и других ресурсов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон», — отметил Сергей Корецкий.

Это свидетельствует о том, что повреждения, нанесенные энергетической системе, создают риски для стабильного газоснабжения, которые компания вынуждена покрывать за счет закупки более дорогого импортного ресурса.

Государство кредитует государство

Соглашение является примером взаимодействия двух ключевых государственных компаний для обеспечения энергетической безопасности страны. В Ощадбанке подчеркнули, что поддержка энергетического сектора является одним из приоритетов банка во время полномасштабной войны.

Сотрудничество между «Нафтогазом» и Ощадбанком продолжается более 15 лет, и банк является одним из основных кредиторов национальной компании.