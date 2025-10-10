Евро подешевело на 20 копеек: курсы валют на пятницу

Средний курс евро в банках в пятницу, 10 октября, упал на 20 копеек по сравнению с предыдущим днем. Доллар демонстрирует стабильность. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

В банках котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 47,80 грн, а продают за 48,59 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 48,30−48,53 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,51−41,54 грн/$. Торги евро проходят на уровне 48,03−48,05 грн/евро.

