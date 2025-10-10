Multi от Минфин
Компания с российским следом купила активы ликвидированных в Украине росбанков — «Схемы»

Государственные институты Украины ведут масштабную судебную борьбу за возвращение активов ликвидированных российских банков, проданных на аукционе компании «Спектрум Эссетс». Причиной стало расследование издания «Радио Свобода», которое выявило, что владелица компании скрыла свое российское гражданство, что является прямым нарушением закона. Фонд гарантирования вкладов расторг соглашения, но компания отказывается добровольно возвращать активы, что привело к многочисленным судебным искам. Об этом говорится в новом материале проекта «Схемы».

Государственные институты Украины ведут масштабную судебную борьбу за возвращение активов ликвидированных российских банков, проданных на аукционе компании «Спектрум Эссетс».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как компания с российским следом купила долги украинцев

В начале 2024 года ООО «Спектрум Эссетс» на государственном аукционе приобрело пул активов ликвидированных банков (в частности, дочерних банков РФ — «Проминвестбанка» и «МР Банка»). Компания получила права требования по кредитам на сумму 2,8 миллиарда гривен и объекты недвижимости.

Однако расследование «Схем» установило, что конечная владелица компании, Марина Евсеева, скрыла от украинских властей наличие у нее российского гражданства и даже продолжала посещать РФ после полномасштабного вторжения. Это является прямым нарушением постановления Кабмина, которое запрещает гражданам страны-агрессора участвовать в таких аукционах и взыскивать долги с украинцев.

Реакция государства: аннулирование лицензии и разрыв соглашений

После выхода расследования и подтверждения информации со стороны СБУ государственные органы начали процесс аннулирования соглашения.

  • Национальный банк аннулировал финансовую лицензию «Спектрум Эссетс».
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в одностороннем порядке расторг договоры купли-продажи.

Условия договоров предусматривали, что в случае выявления связей с Россией соглашения признаются недействительными, активы возвращаются государству, а покупатель должен уплатить штраф в размере 100% стоимости лотов (124 млн грн).

Битва в судах: первые победы государства

Поскольку «Спектрум Эссетс» отказалась добровольно возвращать активы, ФГВФЛ и ликвидаторы банков начали сложную судебную борьбу на нескольких фронтах. Уже есть первые значительные успехи:

  • Возвращение права требования долга: Хозяйственный суд Одесской области вернул «МР Банку» право требовать долг в размере 2,3 млрд грн с ФК «Черноморец». Суд признал соглашение с «Спектрум Эссетс» ничтожным из-за российского гражданства владелицы.
  • Арест активов: Суды начали налагать аресты на имущество, приобретенное компанией, чтобы сделать невозможной его перепродажу. В частности, по иску «МР Банка» был арестован ТЦ «Малиновский» в Одессе. Также Верховный Суд оставил в силе арест 2 млн грн на счетах компании.

В то же время борьба продолжается, и «Спектрум Эссетс» обжалует все невыгодные для себя решения в апелляционных инстанциях, а также пытается через суд вернуть себе финансовую лицензию.

Попытки скрыть следы: новые владельцы и фирмы-прокладки

После скандала «Спектрум Эссетс» сменила владельца на гражданина США и начала передавать права требования по некоторым кредитам новосозданной фирме «Амстер 1». Как выяснили журналисты, владелец этой новой фирмы, Юрий Кузнецов, также имеет российский паспорт и налоговый номер в РФ. Это может свидетельствовать о попытке вывести активы и продолжить деятельность через подставные компании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
