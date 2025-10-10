Multi от Минфин
10 октября 2025, 8:38

Люксембург стал первой страной еврозоны, инвестировавшей в биткоин

Люксембург стал первой страной еврозоны, которая официально инвестировала часть своего суверенного фонда благосостояния в биткойн. Государственный Межпоколенческий суверенный фонд (FSIL) вложил 1% своих активов в биткойн-ETF, что является прецедентом для консервативных государственных инвесторов в ЕС. Об этом заявил министр финансов Люксембурга Жиль Рот во время представления бюджета на 2026 год, пишет CoinDesk.

Люксембург стал первой страной еврозоны, которая официально инвестировала часть своего суверенного фонда благосостояния в биткойн.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали инвестиции: 1% в биткойн-ETF и новая политика фонда

Межпоколенческий суверенный фонд Люксембурга (FSIL), созданный в 2014 году для накопления резервов для будущих поколений, имеет активы на сумму $730 миллионов. Инвестиция в биткойн составила 1% от этой суммы, или около $7,3 млн.

Этот шаг стал возможен благодаря новой инвестиционной политике фонда, утвержденной правительством в июле 2025 года. Она позволяет фонду направлять до 15% своих активов в альтернативные инвестиции, в которые, кроме частного капитала и недвижимости, были включены и криптоактивы.

Отмечается, что инвестиция была осуществлена через биржевые фонды (ETF), а не путем прямой покупки биткоина, чтобы избежать операционных рисков, связанных с хранением криптовалюты.

«Сбалансированный риск»: почему правительство пошло на этот шаг

Директор казначейства Люксембурга Боб Киффер пояснил, что это решение отражает «растущую зрелость этого нового класса активов» и подчеркивает лидерство Люксембурга в сфере цифровых финансов.

Он признал, что такой шаг вызовет дискуссии: кто-то скажет, что это «слишком мало и слишком поздно», а кто-то укажет на спекулятивную природу биткоина. Однако, по его словам, для специфической миссии фонда, ориентированного на будущие поколения, аллокация в 1% является «правильным балансом».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
