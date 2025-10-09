Рис подешевел до минимума за 10 лет

Базовая цена на рис в Азии упала до самого низкого уровня за десятилетие, что сулит более дешевые продуктовые корзины для домохозяйств и стран-импортеров. Об этом пишет Bloomberg.

Что с ценами

Оптовая цена на тайский белый рис в среду снизилась на 1,9% — до $355 за тонну, по данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, что является минимумом с 30 сентября 2015 года.

Хотя экспортные цены доходят до розницы с лагом, удешевление поставок от ключевых экспортеров, таких как Таиланд, может трансформироваться в более низкие расходы на зерно, являющееся основным продуктом питания в Азии, Африке и части Ближнего Востока.

Рис жизненно важен для рациона миллиардов людей и обеспечивает до 50% калорийности питания во многих регионах Юго-Восточной Азии.

Цены на рис, которые в 2024 году поднимались до 15‑летнего максимума на фоне высокого спроса и опасений по поводу предложения, постепенно снижаются по мере увеличения производства.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировое производство риса в сезоне 2025−2026 гг. достигнет рекордных 556,4 млн тонн, что увеличит запасы.

Выше среднего уровня муссонные дожди в Индии, крупнейшем в мире экспортере, также повышают перспективы урожая в этом сезоне. Это может увеличить глобальный профицит и привести к увеличению экспорта из южноазиатской страны, которая отменила экспортные ограничения, чтобы предотвратить избыток на внутреннем рынке.