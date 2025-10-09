Трамп вводит пошлины на древесину: кто пострадает

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2025, 19:02 Читати українською

Трамп вводит пошлины на древесину: кто пострадает

Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импортируемые пиломатериалы и изделия из древесины, которые «необходимы для защиты экономики США и стимулирования внутреннего производства». В Bloomberg разобрались, кто пострадает больше всего.

Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импортируемые пиломатериалы и изделия из древесины, которые «необходимы для защиты экономики США и стимулирования внутреннего производства».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

С 14 октября хвойные пиломатериалы будут облагаться пошлинами в размере 10%, а готовые изделия из древесины подпадут под 25%-ные пошлины (а с января они вырастут еще больше).

Самый сильный удар придется по Канаде, главному поставщику пиломатериалов в США, экспорт пиломатериалов которой уже облагается отдельными пошлинами в размере 35,19%.

Две страны уже несколько десятилетий ведут спор из-за заявлений США о том, что Канада несправедливо субсидирует свою лесную промышленность и продает продукцию по ценам ниже рыночных.

Американские застройщики предупреждают, что рост издержек может привести к росту цен на жильё и мебель на фоне нового обострения торговой борьбы за древесные материалы.

Канада пытается спасти свою лесную промышленность, в том числе пообещав в августе финансовую поддержку в размере 1,2 млрд канадских долларов ($860 млн). Однако страна действует осторожно, опасаясь обострения конфликта. В сентябре правительство отозвало два официальных торговых иска, поданных ранее против США в связи с пошлинами, введёнными в период с июня 2017 года по декабрь 2019 года.

Хотя Канада доминирует в экспорте пиломатериалов в США, многие другие страны также экспортируют в США лесоматериалы. Европейский союз, заключивший торговое соглашение с Трампом в июле, не будет платить пошлины на экспорт готовой продукции из древесины свыше 15%. В Японии также действует ограничение в 15%, а в Великобритании — 10%.

Китаю, одному из двух крупнейших экспортеров деревянной мебели в США в 2024 году (наряду с Вьетнамом), повезет меньше.

Помимо пошлин мебель из Китая также облагаются дополнительными антидемпинговыми и компенсационными пошлинами, аналогичными тем, что взимаются с канадской древесины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами