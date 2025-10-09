Трамп вводит пошлины на древесину: кто пострадает

Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импортируемые пиломатериалы и изделия из древесины, которые «необходимы для защиты экономики США и стимулирования внутреннего производства». В Bloomberg разобрались , кто пострадает больше всего.

Что известно

С 14 октября хвойные пиломатериалы будут облагаться пошлинами в размере 10%, а готовые изделия из древесины подпадут под 25%-ные пошлины (а с января они вырастут еще больше).

Самый сильный удар придется по Канаде, главному поставщику пиломатериалов в США, экспорт пиломатериалов которой уже облагается отдельными пошлинами в размере 35,19%.

Две страны уже несколько десятилетий ведут спор из-за заявлений США о том, что Канада несправедливо субсидирует свою лесную промышленность и продает продукцию по ценам ниже рыночных.

Американские застройщики предупреждают, что рост издержек может привести к росту цен на жильё и мебель на фоне нового обострения торговой борьбы за древесные материалы.

Канада пытается спасти свою лесную промышленность, в том числе пообещав в августе финансовую поддержку в размере 1,2 млрд канадских долларов ($860 млн). Однако страна действует осторожно, опасаясь обострения конфликта. В сентябре правительство отозвало два официальных торговых иска, поданных ранее против США в связи с пошлинами, введёнными в период с июня 2017 года по декабрь 2019 года.

Хотя Канада доминирует в экспорте пиломатериалов в США, многие другие страны также экспортируют в США лесоматериалы. Европейский союз, заключивший торговое соглашение с Трампом в июле, не будет платить пошлины на экспорт готовой продукции из древесины свыше 15%. В Японии также действует ограничение в 15%, а в Великобритании — 10%.

Китаю, одному из двух крупнейших экспортеров деревянной мебели в США в 2024 году (наряду с Вьетнамом), повезет меньше.

Помимо пошлин мебель из Китая также облагаются дополнительными антидемпинговыми и компенсационными пошлинами, аналогичными тем, что взимаются с канадской древесины.