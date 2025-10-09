Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в январе — сентябре 2025 года. Так, из госбюджета на соцвыплаты, осуществляемые Минсоцполитики, было использовано 285,5 млрд гривен.
За девять месяцев 2025 года на соцвыплаты направлено 285,5 млрд гривен
В частности:
- 178,2 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
- 48,2 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 745 тыс. человек, в том числе среди ВПЛ;
- 10,2 млрд грн — в поддержку более 195 тыс. малообеспеченных семей;
- 28,1 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам для более 2,7 млн домохозяйств — получателей льгот и жилищных субсидий;
- 16,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, направленных на выплату социальных пособий почти 623 тыс. получателям;
- 4 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Источник: Минфин
