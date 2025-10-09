В новом выпуске разбираем главные факторы: падение доли доллара в мировых резервах, тарифные войны и требования Трампа к ФРС, возможный шатдаун в США, внутренние факторы и планируемые интервенции НБУ.
Доллар под давлением: главные риски для курса валют (видео)
-
Что происходит с долларом — и почему его доля в мировых резервах упала до минимума за 30 лет?
-
Каким будет коридор для доллара и евро в Украине?
-
Почему золото снова дорожает? И когда ждать всплески на рынке — смотрите в выпуске.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии