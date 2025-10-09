Национальный банк Украины установил на 10 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5062 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.
Официальный курс на пятницу: Доллар вырос на 10 копеек
Официальные курсы
Официальный курс доллара на 10 октября 2025 установлен на таком уровне: 41,5062 гривны за 1 доллар (+0,10 грн).
Официальный курс евро составляет 48,2053 грн за 1 евро (+0,07 грн).
Источник: Минфин
