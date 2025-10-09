Официальный курс на пятницу: Доллар вырос на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 10 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5062 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Официальные курсы

Официальный курс доллара на 10 октября 2025 установлен на таком уровне: 41,5062 гривны за 1 доллар (+0,10 грн).

Официальный курс евро составляет 48,2053 грн за 1 евро (+0,07 грн).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту