Кабмин расширил Национальный перечень основных лекарственных средств

Правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств, добавив 27 новых препаратов, входящих в базовый перечень, рекомендованный ВОЗ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это значит

По ее словам, обновленный перечень включает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства.

«Следующим шагом станет их включение в программу „Доступное лекарство“ в 2026 году. Это расширит доступ пациентов к современным и безопасным медикаментам в лечении наиболее распространенных болезней и приблизит украинские стандарты лечения к международным», — подчеркнула Свириденко.

Глава правительства отметила, что Национальный перечень основных лекарственных средств также согласован с подготовкой к запуску программы Национального скрининга здоровья, когда все украинцы в возрасте от 40 лет смогут бесплатно проходить профилактические медосмотры.