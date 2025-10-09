Топ-10 гибридных авто, которые чаще всего покупали в сентябре

В сентябре автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 30% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

Доля новых автомобилей в этом количестве составила 52% против 60% в сентябре прошлого года.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (280 ед.)

Второй результат у Toyota Yaris Cross (84 ед.)

Третий по популярности — Toyota Camry (77 ед.)

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (78 ед.)

Также в лидерской тройке: Ford Escape (73 ед.) и Ford Fusion US (73 ед.).