українська
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
9 октября 2025, 9:42

122 дополнительные проверки бизнеса: К кому и когда приедут налоговики

122 дополнительных новых проверок проведет Государственная налоговая служба до конца 2025 года. В общей сложности почти 5 тысяч проверок запланировала Налоговая по обновленному плану за весь 2025 год. Об этом сообщает Опендатабот.

122 дополнительных новых проверок проведет Государственная налоговая служба до конца 2025 года.
Проверка бизнеса

В 79% случаев налоговики посетят компании. По меньшей мере 1391 проверку осталось провести Налоговой в этом году.

С октября до конца года проверят 11 компаний, принадлежащих к разным финансово-промышленным группам, и еще 10 имеющих с ними связи. Также в списке 13 бизнесов, входящих в Индекс Опендатабота 2025 года.

Налоговая в сентябре обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. Согласно новым данным, 4908 проверок запланировано в 2025 году. Это на 122 больше, чем в предыдущем варианте графика. Следует учитывать, что, хотя общее количество возросло, некоторые предприятия были исключены из списка, а другие добавлены.

Читайте также: «Мораторий на проверки» бизнеса: что действительно принято

79% проверок приходится на компании (3881 предприятие) и 21% на фопов (1027 бизнесов). Больше проверок запланировано на декабрь: налоговики проведут 482 проверки.

В целом до конца года Налоговая планирует проверить 1016 компаний (73%), 42 финансовых учреждения и нерезидентов (3%), 268 фопов (19,3%) и 65 бизнесов, по которым есть вопросы по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ (4,7%).

В то же время среди предприятий, которые остались в плане, уже не ведут деятельность: у 9 компаний возбуждено дело о банкротстве, еще 9 находятся в состоянии прекращения, а 4 уже закрыты официально.

Более всего до конца года будут проверять бизнесы и компании, работающие в сфере оптовой торговли (272 компании или 24%), сельского хозяйства (119 или 11%), производства пищевых продуктов (76 или 7%), складского хозяйства и логистики (64 или 6%) и розничной торговли (49 или 4%).

Каждая пятая проверка состоится в столице — 219, следуют налоговики из Днепропетровщины (122 или 11%), Одесщины (114 или 10%), Львовщины (79 или 7%) и Полтавщины (60 или 5,4%).

Стоит отметить, что с октября до конца года Налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к разным финансово-промышленным группам, и еще 10 имеющих с ними связи. Также в списке 13 компаний, входящих в Индекс Опендатабота 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
