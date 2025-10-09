122 дополнительные проверки бизнеса: К кому и когда приедут налоговики

122 дополнительных новых проверок проведет Государственная налоговая служба до конца 2025 года. В общей сложности почти 5 тысяч проверок запланировала Налоговая по обновленному плану за весь 2025 год. Об этом сообщает Опендатабот.

Проверка бизнеса

В 79% случаев налоговики посетят компании. По меньшей мере 1391 проверку осталось провести Налоговой в этом году.

С октября до конца года проверят 11 компаний, принадлежащих к разным финансово-промышленным группам, и еще 10 имеющих с ними связи. Также в списке 13 бизнесов, входящих в Индекс Опендатабота 2025 года.

Налоговая в сентябре обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. Согласно новым данным, 4908 проверок запланировано в 2025 году. Это на 122 больше, чем в предыдущем варианте графика. Следует учитывать, что, хотя общее количество возросло, некоторые предприятия были исключены из списка, а другие добавлены.

79% проверок приходится на компании (3881 предприятие) и 21% на фопов (1027 бизнесов). Больше проверок запланировано на декабрь: налоговики проведут 482 проверки.

В целом до конца года Налоговая планирует проверить 1016 компаний (73%), 42 финансовых учреждения и нерезидентов (3%), 268 фопов (19,3%) и 65 бизнесов, по которым есть вопросы по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ (4,7%).

В то же время среди предприятий, которые остались в плане, уже не ведут деятельность: у 9 компаний возбуждено дело о банкротстве, еще 9 находятся в состоянии прекращения, а 4 уже закрыты официально.

Более всего до конца года будут проверять бизнесы и компании, работающие в сфере оптовой торговли (272 компании или 24%), сельского хозяйства (119 или 11%), производства пищевых продуктов (76 или 7%), складского хозяйства и логистики (64 или 6%) и розничной торговли (49 или 4%).

Каждая пятая проверка состоится в столице — 219, следуют налоговики из Днепропетровщины (122 или 11%), Одесщины (114 или 10%), Львовщины (79 или 7%) и Полтавщины (60 или 5,4%).

Стоит отметить, что с октября до конца года Налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к разным финансово-промышленным группам, и еще 10 имеющих с ними связи. Также в списке 13 компаний, входящих в Индекс Опендатабота 2025 года.