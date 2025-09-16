«Мораторий на проверки» бизнеса: что действительно принято

В августе правительство представило проект Программы действий, где среди приоритетов — введение пятилетнего моратория на проверки. Звучит громко. Но пока Верховная Рада не изменила профильные законы — это только политические обещания. О том, что действительно принято и почему бизнесу рано расслабляться в колонке для ЭП рассказал партнер юридической фирмы Arzinger, соруководитель практики разрешения споров с налоговыми и таможенными органами, адвокат Никита Ларионов.

21 июля 2025 года президент Владимир Зеленский указом № 538/2025 ввел в действие решение СНБО «О введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса и стимулирование экономического роста в Украине».

Что именно решило СНБО и что ввел в действие президент?

Если читать текст, а не заголовки, СНБО не установил «общий мораторий». Решение поручает правительству установить ограничения на проверки Государственной налоговой службы и Гостаможслужбы для плательщиков с низким уровнем риска (и для авторизованных экономических операторов), за исключением (в том числе для подакцизных товаров).

Иными словами, речь идет о настройке риск-ориентированной модели, а не о запрете каких-либо проверок. Указ № 538/2025 также рекомендует Верховной Раде ускорить рассмотрение некоторых законопроектов (в т.ч. изменений в Налоговый и Таможенный кодексы), ни один из которых, впрочем, не касается запрета или ограничения проверок.

«Пятилетний мораторий» правительства — это план, а не норма

18 августа 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко презентовала проект Программы действий правительства с упоминанием о моратории на проверки бизнеса до пяти лет. Это программная декларация и политическое намерение, требующее законопроектов и голосов в парламенте.

По состоянию на сегодняшний день ни один закон, устанавливающий 5-летний мораторий, не принят.

Параллельно плановые и внеплановые налоговые проверки продолжаются по действующим процедурам. То есть режим «как было»: планы проверок — в силе, штрафы — налагаются, сроки — не остановлены.

Почему «мораторий на основании указа/постановления» не будет работать

Налоговый контроль — только по Налоговому кодексу. Виды проверок, их основания, порядок и исключения определяет этот документ. Изменить это может только закон. Ни один указ президента или постановление Кабмина не могут «перечеркнуть» нормы Налогового кодекса.

Иерархия актов. Принцип прост: при коллизии между законом и подзаконным актом применяется закон. Поэтому даже «жесткий» правительственный акт или указ президента не может остановить действие Налогового кодекса — нужно законодательное изменение.

Что реально поменялось с 21 июля? По сути ничего. После решения СНБО правительство анонсировало ограничение (а не отмену) проверок для низкорисковых плательщиков. Исключения — высокорисковые сферы (подакцизные товары и т. п. ). Это полезный, но точечный шаг в пределах риск-ориентированного надзора. Общего «стоп-проверок» нет. Да и не стоит его ждать в текущей ситуации.

Что нужно изменить в законодательстве, чтобы мораторий стал реальностью?

Налоговый кодекс:

четко определить сферу и границы моратория (на какие виды проверок и относительно каких риск-групп);

зафиксировать исключения (подакцизные товары, НДС-риски, трансфертное ценообразование, выплаты пассивных доходов нерезидентам и т. п. );

); внести изменения в части остановки/продления сроков давности, наложения штрафов и т. д.

Таможенный кодекс следует синхронизировать с налоговыми исключениями и риск-критериями (АЭО, низкий риск).

Практические советы бизнесу «на данный момент»

Не изменять внутреннюю политику допуска к проверкам. Работаем по Налоговому кодексу: проверяем основания, приказ, срок, предмет; фиксируем процесс. Любой отказ в допуске «из-за моратория из новостей» — путь к спору, который бизнес, скорее всего, проиграет.

Классификация риска. Если вы low-risk/АЭО — используйте этот аргумент в коммуникации с ДПС/ДМС, ссылаясь на указ № 538/2025, но не в качестве абсолютного основания для недопуска.

Мониторить законопроекты. Реальным триггером изменений станет регистрация/принятие законов под правительственную Программу действий (пятилетний мораторий).