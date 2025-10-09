Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре увеличились на $16,5 млрд (на 0,5%) относительно предыдущего месяца и достигли $3,339 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая.
Валютные резервы Китая выросли до максимума за 10 лет
Это самый значительный объем почти за десять лет — с ноября 2015 года. Юань в прошлом месяце подорожал на 0,1% относительно американской нацвалюты. Между тем курс доллара США практически не изменился относительно корзины основных мировых валют.
Резервы золота на конец сентября составляли 74,06 млн унций по сравнению с 74,02 млн унций месяцем ранее.
В стоимостном выражении запасы золота достигли $283,29 млрд против $253,84 млрд на конец августа.
Источник: Минфин
