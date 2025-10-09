Кабмин дополнительно направил 36,6 млрд грн на нужды Министерства обороны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Кабмин дополнительно выделил 36,6 млрд грн на нужды Министерства обороны
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины. Распределим его для покрытия самых приоритетных потребностей», — отметил он.
В частности, такими потребностями Шмыгаль назвал:
- выполнение программ развития ОПК;
- внедрение новых технологий;
- расширение производственных мощностей оборонной промышленности;
- закупку вооружения и военной техники.
Кроме того, по его словам, еще 500 млн грн дополнительно пойдут в поддержку украинских оружейников.
«Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу невосполнимые потери», — подытожил министр обороны.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии