Кабмин дополнительно выделил 36,6 млрд грн на нужды Министерства обороны

«Это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины. Распределим его для покрытия самых приоритетных потребностей», — отметил он.

В частности, такими потребностями Шмыгаль назвал:

выполнение программ развития ОПК;

внедрение новых технологий;

расширение производственных мощностей оборонной промышленности;

закупку вооружения и военной техники.

Кроме того, по его словам, еще 500 млн грн дополнительно пойдут в поддержку украинских оружейников.

«Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу невосполнимые потери», — подытожил министр обороны.