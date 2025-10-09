Послы стран ЕС в среду согласились продвинуть план блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году. Об этом сообщает Reuters.
ЕС одобрил план по запрету нефти и газа из россии с 2028 года
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что это значит
Это означает преодоление препятствий на первом политическом этапе перед голосованием правительств позже этого месяца.
ЕС прорабатывает правовые предложения по поэтапному отказу от российской нефти и газа до января 2028 года, чтобы лишить кремль доходов на финансирование войны против Украины.
На закрытом заседании в среду послы ЕС договорились передать проект закона министрам для утверждения на встрече 20 октября, рассказали три дипломата Reuters.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии