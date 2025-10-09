ЕС одобрил план по запрету нефти и газа из россии с 2028 года

Послы стран ЕС в среду согласились продвинуть план блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Это означает преодоление препятствий на первом политическом этапе перед голосованием правительств позже этого месяца.

ЕС прорабатывает правовые предложения по поэтапному отказу от российской нефти и газа до января 2028 года, чтобы лишить кремль доходов на финансирование войны против Украины.

На закрытом заседании в среду послы ЕС договорились передать проект закона министрам для утверждения на встрече 20 октября, рассказали три дипломата Reuters.