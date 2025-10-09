В скором времени украинцы смогут разводиться онлайн через «Дию». Уже через месяц после подачи заявления брак будет официально расторгнут. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram .

Подробности

«Взаимодействие с государством будет простым и без дополнительного стресса. Вам не придется носить с собой бумажные свидетельства или посещать РАЦС», — отметил он.

По словам министра, услуга появится в «Дии» в 2026 году и будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей.

После подачи заявления состоится автоматическая проверка в реестрах, и, при отсутствии детей, уже через месяц брак будет расторгнут. В течение этого срока украинцы смогут отозвать заявление, если передумают разводиться.

Федоров также рассказал, что на портале «Дия» уже можно получить выписку о расторжении брака и заказать повторную выдачу свидетельства.