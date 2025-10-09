Multi от Минфин
9 октября 2025, 8:37 Читати українською

Фиксированная цена на газ для населения будет неизменной до 31 марта 2026 года

Премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.

Премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПравительство продолжило возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:для населения — 7 420 грн за 1 000 куб.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Правительство продолжило возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:

  • для населения — 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);
  • для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

«Это позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона», — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, несмотря на новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике.

«Цель — пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы», — отметила премьер-министр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+75
MaxTirpiz
MaxTirpiz
9 октября 2025, 8:48
#
Ничего, что у нас мораторий на пересмотр цен коммунальных услуг до конца военного положения ?))
+
+30
Андрій М***к
Андрій М***к
9 октября 2025, 10:58
#
Це інше.
+
+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
9 октября 2025, 11:15
#
Другими словами: цены на газ для населения повысят через полгода.
+
+15
Rodion21
Rodion21
9 октября 2025, 11:29
#
«Она добавила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой…»

Но она забыла добавить, что хоть цену и не пересматривают, но разбавят газ как следует, снизив его калорийность, и, соответственно, увеличив расход до невозможности …

Стабильной будет цена, но не наличие / расход .
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
