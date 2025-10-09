Фиксированная цена на газ для населения будет неизменной до 31 марта 2026 года

Премьер-министр Юлия Свириденко заверила , что фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Правительство продолжило возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:

для населения — 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

«Это позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона», — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, несмотря на новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике.

«Цель — пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы», — отметила премьер-министр.