Премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.
Фиксированная цена на газ для населения будет неизменной до 31 марта 2026 года
Правительство продолжило возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:
- для населения — 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);
- для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).
«Это позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона», — подчеркнула Свириденко.
Она добавила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, несмотря на новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике.
«Цель — пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы», — отметила премьер-министр.
Источник: Минфин
Комментарии - 4
Но она забыла добавить, что хоть цену и не пересматривают, но разбавят газ как следует, снизив его калорийность, и, соответственно, увеличив расход до невозможности …
Стабильной будет цена, но не наличие / расход .