Правительство одобрило План прохождения зимы — утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб, которая предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин одобрил План прохождения зимы
Что известно
В областях будут постоянно работать антикризисные штабы для предотвращения блекаутов.
«Это поможет слаженно действовать для предотвращения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов», — подчеркнула глава правительства.
