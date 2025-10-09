Кабмин одобрил План прохождения зимы

Правительство одобрило План прохождения зимы — утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб, которая предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.