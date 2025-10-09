Битва за кошелек: кто предлагает самые лучшие программы лояльности в банках

Программы лояльности превратились из приятного бонуса в мощный инструмент удержания клиентов. Банки возвращают деньги за покупки, предоставляют скидки на проведение определенных операций, добавляют проценты к депозиту . Чьи программы лояльности наиболее интересные, исследовал «Минфин».

Что такое программа лояльности

Если говорить простыми словами, программа лояльности банка — это система поощрений, предназначенная для укрепления долгосрочных отношений с клиентами. Это способ банка сказать «спасибо» за то, что вы пользуетесь его услугами, и мягко намекнуть, чтобы вы делали это чаще. Естественно, за этим стоит не столько альтруизм, сколько финансовый расчет.

Основной принцип заключается в вознаграждении клиентов за определенные действия, чаще всего — за безналичные расчеты банковской картой. Когда вы оплачиваете покупку картой, банк-владелец терминала (эквайер) оплачивает комиссию банка, выпустившего вашу карту (эмитента). Эта комиссия называется интерчейндж. Частью этих средств банк-эмитент и делится с вами, чтобы поощрить и дальше пользоваться именно его картой. Это классическая бизнес-модель, где все в выигрыше: вы получаете кешбэк, а банк — лояльного клиента, генерирующего для него доход.

Арсенал благодарности: основные виды банковских бонусов

Хотя самым популярным видом вознаграждения в украинских банках остается кешбэк, арсенал программ лояльности гораздо шире. Вот основные инструменты, которыми банки поощряют своих клиентов:

Кешбэк : Классика жанра. Это возврат определенного процента от суммы израсходованных средств. Кешбэк может поступать в виде «живых» денег, которые зачисляются на карточный счет, или бонусных баллов, которые можно конвертировать в деньги или потратить на что-то другое.

За каждую транзакцию клиент получает баллы, мили или бонусы. Накопив определенное количество, их можно обменять на товары или услуги из каталога банка, сертификаты партнеров, или использовать для полной или частичной оплаты покупок.

Дисконтные программы : Самый простой вид лояльности. Клиенты получают мгновенные скидки при оплате картой в сетях партнеров банка. Это не возврат средств, а прямое уменьшение суммы чека в момент покупки.

Премиальные привилегии: Это многоуровневые программы для владельцев премиум-карт. Здесь статус клиента и объем преимуществ зависят от типа карты. Такие приложения могут включать бесплатный доступ в бизнес-залы в аэропортах, услуги консьерж-сервиса, страхование для путешествий за границу, специальные предложения от отелей и т. д.

ТОП-5 банков с самыми интересными программами лояльности

Приоритет в современных программах лояльности однозначно отдается кешбэку. Банки соревнуются в размерах процентов, количестве категорий на выбор и выгодных предложениях от партнеров.

àbank: двойная «Выгода»

àbank сделал ставку на глубокую интеграцию с одним из крупнейших ритейлеров страны, предложив клиентам кредитную карту «Выгода», созданную совместно с сетью «Эпицентр».

В чем уникальность?

Представители банка отмечают, что ключевое преимущество карты — это синергия финансовых и ритейл-услуг.

«Карта „Выгода“ отличается сразу несколькими преимуществами. Во-первых, это уникальная рассрочка под 0,00001% на 6 месяцев для покупок в Эпицентре — подобных условий практически нет на рынке. Во-вторых, клиенты получают двойной кешбэк: 1% за любые покупки и еще 1% бонус в сети „Эпицентр“. Дополнительно на карте есть кредитный лимит до 200 000 грн и льготный период до 62 дней, что позволяет пользоваться деньгами без переплат», — комментируют в àbank.

По факту, карта работает, как единая система, где финансы и покупки интегрированы.

«Это означает, что клиент сразу получает доступ не только к кредитному лимиту, но и к специальным бонусам сети: дополнительное вознаграждение за покупки, акции на доставку, подарочные бонусы за активное пользование картой», — добавляют в банке.​

Условия и кешбэк:

Валюта кешбэка: «Живые» деньги, а не бонусы. Накопленные средства становятся доступными для вывода по достижении суммы 100 грн.

Принцип начисления: Кешбэк в размере 1% начисляется автоматически на все покупки в торговых и онлайн-магазинах. Активировать ничего не нужно. В то же время за платежи, вроде коммунальных услуг или налогов, кешбэк не начисляется.

Лимиты: Максимальная сумма кешбэка в месяц составляет 1 000 грн. Если лимит исчерпан, кешбэк за дальнейшие покупки не начисляется до начала следующего месяца. Минимальной суммы покупки для начисления вознаграждения нет.

Обслуживание и комиссии: Выпуск и обслуживание карты — бесплатные. Снятие собственных средств — без комиссии. За снятие кредитных средств до 1 000 грн действует фиксированная комиссия (7−47 грн), свыше 1 000 грн — 4%.

Кредитный лимит: от 1 000 до 200 000 грн, устанавливается индивидуально.

Оформление: Карту можно оформить онлайн за 5−10 минут через приложение àbank24 или на сайте, имея только паспорт и ИНН (или документы в «Дії»).

Для новых клиентов действуют дополнительные акции, например, подарочные бонусы за первые покупки или бесплатная доставка из «Эпицентра» при оплате картой от 500 грн.

monobank: гибкость и выбор, как философия

Monobank стабильно удерживает позиции лидера рынка благодаря гибкости и огромному выбору категорий кешбэка. Его программа лояльности — одна из самых популярных в Украине.

Кешбэк от банка: Ежемесячно клиент может выбрать две категории с повышенным кешбэком (например, «Продукты», «Одежда и обувь», «Кино», «Кафе»). Размер кешбэка может достигать 10%.

Партнерский кешбэк: У банка разветвленная сеть партнеров (АЗС, супермаркеты, магазины техники), где кешбэк может достигать 20%. Предложения постоянно обновляются.

Государственные программы: Monobank является участником государственной программы «Купуй українське», что позволяет получать компенсацию за покупку товаров отечественного производства.

Удобство: Все настройки и вывод средств (от 100 грн) происходят в несколько кликов в мобильном приложении, которое регулярно признается одним из самых лучших на рынке, о чем свидетельствует победа в FinAwards 2025.

Банк Глобус: высокие проценты для ежедневных расходов

Банк «Глобус» с картой GlobusPlus предлагает одну из самых конкурентных и разнообразных программ кешбэка.

Высокие проценты: Банк предлагает кешбэк до 20% в таких важных категориях, как транспорт, детские товары и аптеки.

Большое количество категорий: Клиентам доступен выбор из 8 категорий от банка, из которых можно выбрать 3. Это позволяет покрыть большинство повседневных расходов.

Широкая партнерская сеть: «Глобус» активно развивает партнерский кешбэк, предлагая скидки и возврат средств в десятках популярных магазинов.

ПУМБ: прозрачность и кешбэк на коммуналку

ПУМБ с картой «всеМОЖУ Online» предлагает прозрачные и выгодные условия. Его кредитная карта была признана самой лучшей, по версии FinAwards 2025, что свидетельствует о высокой оценке как экспертов, так и клиентов.

Гарантированный кешбэк: В отличие от многих конкурентов, ПУМБ часто предлагает кешбэк на коммунальные платежи, пополнение мобильного и другие категории, которые обычно являются исключениями в других банках.

Выбор категорий: Ежемесячно можно выбирать 2−3 категории с повышенным кешбэком. Размер возврата зависит от того, чьими средствами вы пользуетесь — собственными или кредитными.

Партнерские предложения: Банк регулярно обновляет список партнеров, где можно получить дополнительный кешбэк.

Sense Bank: клубные привилегии и бонусная система

Sense Bank с картой «Red 2.0» предлагает одну из самых интересных программ по выбору категорий кешбэка и гибкую систему вознаграждений в рамках «Cash'U Club».

Много категории: Программа лояльности позволяет выбирать до 7 категорий с повышенным кешбэком, правда, их количество зависит от статуса клиента в программе.

Бонусы вместо денег: Начисленные бонусы можно вывести на карту, как реальные деньги, или использовать для полной или частичной оплаты покупок непосредственно в приложении.

Высокий партнерский кешбэк: Предлагает до 15% возврата в широкой сети магазинов-партнеров.

Взгляд изнутри: что думают о лояльности в банках

Мы обратились к abank, чтобы узнать, какие тренды сегодня доминируют на рынке и чего ожидать клиентам в будущем.

О самых популярных программах:

«Сегодня среди клиентов нашего банка наиболее популярные программы лояльности, сочетающие выгоду в ежедневных расходах и персонализацию. Чаще выбирают кешбэк в национальных сетях, в частности, в АТБ и Эпицентре, а также Smart-кешбэк, который позволяет самостоятельно подбирать актуальные предложения от партнеров», — объясняет руководитель направления кредитных карт àbank Евгений Зайченко.

О конкурентных преимуществах и планах:

«Наша бонусная программа отличается тем, что мы объединяем стандартные вознаграждения с эксклюзивными партнерскими предложениями. Так, мы постоянно работаем над расширением партнерских программ и уже ведем переговоры с новыми сетями супермаркетов, АЗС и онлайн-сервисами», — рассказывает банкир.

Интересно, что банки не боятся признавать и неудачные эксперименты, свидетельствующие о зрелости рынка.

«Да, у нас были отдельные эксперименты с программами, которые на этапе запуска казались перспективными, но не получили широкой поддержки клиентов. Мы рассматриваем такие кейсы, как ценный опыт: внимательно анализируем причины и быстро корректируем подход», — говорит Зайченко.

Вывод

Итак, борьба за лояльность клиентов продолжается. Кешбэк остается главным оружием, но побеждает тот, кто предложит не просто высокий процент, но и максимальное удобство, персонализацию и реальную выгоду в тех местах, где люди тратят деньги каждый день. А потребителям следует помнить: самая выгодная программа — это та, которая отвечает именно вашим привычкам. И, конечно, та, где вы не забываете вовремя читать условия и выводить накопленный кешбэк.