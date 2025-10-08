Мировые цены на какао обвалились почти вдвое после исторического взлета

Мировые цены на какао-бобы, которые в начале года били исторические рекорды, стремительно обвалились до минимума за последние 20 месяцев. Это резкое падение аналитики связывают с сокращением потребительского спроса на дорогой шоколад и ожиданиями лучшего урожая в Западной Африке. Об этом сообщает газета Financial Times.

От космических пиков до стремительного падения: динамика цен

На этой неделе фьючерсы на какао-бобы на бирже в Нью-Йорке торговались на уровне около $6 150 за тонну. Это почти вдвое ниже абсолютного исторического максимума в более чем $12 000, зафиксированного в апреле этого года.

Аналогичная ситуация наблюдается и на бирже в Лондоне, где цены упали примерно на 58% от своих пиковых значений. Такое стремительное падение стало шоком для рынка, который еще несколько месяцев назад готовился к длительному дефициту.

Почему цены взлетели: кризис урожая в Африке

Историческое ралли цен на какао, наблюдавшееся в конце 2023 и в начале 2024 года, было вызвано глубоким кризисом предложения. Главными причинами стали:

Катастрофические урожаи в Кот-д'Ивуаре и Гане — странах, производящих более 60% мирового какао.

Болезни растений и неблагоприятные погодные условия, уничтожившие значительную часть плантаций.

Структурные проблемы и недостаточные инвестиции в фермерские хозяйства на протяжении многих лет.

Это привело к острому дефициту сырья на мировом рынке и спекулятивному росту цен до беспрецедентных уровней.