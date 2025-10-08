С начала года 2025 года товарооборот Украины составил $89,6 млрд

В январе-сентябре 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $60,1 млрд, а экспортировали — на $29,5 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $45,9 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров. Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2025 года составила 0,52 долл./кг.

Откуда больше всего импортировали

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $13,3 млрд, Польша — $5,7 млрд и Германия — $4,8 млрд.

Откуда экспортировали

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,7 млрд, Турцию — на $2,1 млрд, Германию — на $1,8 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2025 года товаров 69% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $23,8 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 148,3 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $9,4 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 72,9 млрд грн, что составляет 14% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $7,6 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 146,6 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $16,2 млрд

металлы и изделия из них — $3,4 млрд

машины, оборудование и транспорт — $2,8 млрд

За 9 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 641,9 млн. грн.