Национальный банк Украины заявил о намерении отстаивать в суде правомерность наложенного на АО «Банк Альянс» штрафа за нарушение законодательства. Банк обжаловал штраф в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ будет судиться с банком «Альянс» из-за штрафа за нарушение финмониторинга
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В чем дело
В ноябре 2024 года Нацбанк наложил на банк «Альянс» штраф в размере 15,05 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и противодействия легализации преступных доходов.
Банк получил санкцию из-за:
- ненадлежащее проведение усиленной проверки клиентов с высоким риском;
- недостаточный контроль за финансовыми операциями и деятельностью существующих клиентов, включая проверку источников средств;
- нарушение принципа риск-ориентированного подхода в собственной деятельности;
- предоставление Национальному банку недостоверной информации, необходимой для осуществления надзора и проверки выполнения законодательства в сфере ПИК/ФТ.
Таким образом, штраф стал результатом системных нарушений банком требований финансового контроля и процедур по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1