НБУ будет судиться с банком «Альянс» из-за штрафа за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины заявил о намерении отстаивать в суде правомерность наложенного на АО « Банк Альянс » штрафа за нарушение законодательства. Банк обжаловал штраф в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

В чем дело

В ноябре 2024 года Нацбанк наложил на банк «Альянс» штраф в размере 15,05 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и противодействия легализации преступных доходов.

Банк получил санкцию из-за:

ненадлежащее проведение усиленной проверки клиентов с высоким риском;

недостаточный контроль за финансовыми операциями и деятельностью существующих клиентов, включая проверку источников средств;

нарушение принципа риск-ориентированного подхода в собственной деятельности;

предоставление Национальному банку недостоверной информации, необходимой для осуществления надзора и проверки выполнения законодательства в сфере ПИК/ФТ.

Таким образом, штраф стал результатом системных нарушений банком требований финансового контроля и процедур по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.