Уникальное партнерство: MEGOGO и Google запустили совместную подписку с YouTube Premium

Украинский медиасервис MEGOGO и технологический гигант Google объявили о заключении уникального партнерства и запуске совместной подписки MEGOPACK Y. Этот пакет, который является первой подобной коллаборацией в мире, объединяет в одном платеже доступ к MEGOGO «Максимальная» и YouTube Premium. Об этом сообщила пресс-служба MEGOGO.

Что входит в пакет MEGOPACK Y и сколько он стоит

Новое предложение является комплексным решением для развлечений, объединяющим два популярных сервиса. Пользователи получат:

Подписку MEGOGO «Максимальная»: доступ к телевидению, большой библиотеке фильмов и сериалов, эксклюзивным спортивным трансляциям, аудиокнигам и детскому контенту.

Подписку YouTube Premium: просмотр всего контента на YouTube без рекламы, возможность фонового воспроизведения на мобильных устройствах и загрузки видео.

Подписку YouTube Music: доступ к музыкальному стриминговому сервису Google без рекламы.

Стоимость подписки составляет 449 грн за первый месяц и 499 грн за каждый следующий. Это выгоднее, чем покупать каждый сервис отдельно.

Мировой эксклюзив и планы на будущее

Это сотрудничество является первым в мире, где Google согласился объединить свою премиум-подписку с локальным медиасервисом. Соучредитель MEGOGO Владимир Боровик назвал это партнерство «новым подходом к цифровым развлечениям», который сочетает мировые практики с потребностями украинского рынка.

MEGOGO планирует в будущем масштабировать эту модель и на другие рынки, где работает сервис.