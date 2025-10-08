Multi от Минфин
8 октября 2025, 16:13 Читати українською

Сделка на $36 млрд: производитель M&M's покупает создателя Pringles

Гигантская сделка на $36 миллиардов по слиянию производителя сладостей Mars и владельца бренда Pringles, компании Kellanova, близка к окончательному одобрению. Ожидается, что антимонопольные регуляторы Европейского Союза дадут безусловное разрешение на слияние, не требуя от компаний никаких уступок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Гигантская сделка на $36 миллиардов по слиянию производителя сладостей Mars и владельца бренда Pringles, компании Kellanova, близка к окончательному одобрению.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Какие бренды объединятся

Это слияние, одно из крупнейших в истории пищевой промышленности, объединит под одной крышей портфель всемирно известных брендов.

  • От Mars: шоколадные батончики Snickers, драже M&M's, корм для кошек Whiskas.
  • От Kellanova: чипсы Pringles, завтраки Kellogg's, пирожные Pop-Tarts.

После завершения сделки объединенная компания будет контролировать около 12% рынка снеков и сладостей в США, что предоставит ей огромное влияние на рынок.

Изменение позиции регулятора

Ранее это слияние вызвало беспокойство у Европейской комиссии. В июне регулятор предупреждал, что сделка может привести к повышению цен для потребителей и чрезмерно усилить переговорную позицию Mars в отношениях с розничными сетями.

Однако, по данным источников, после более глубокого анализа Комиссия пришла к выводу, что нет достаточных юридических оснований требовать от компаний продажи части активов или других уступок для одобрения сделки.

Стоит отметить, что антимонопольные органы США уже дали свое безусловное разрешение на слияние ранее.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
