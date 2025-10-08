Народные депутаты установили рекорд: в проект государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок, что стало самым большим количеством за последние 19 лет. Это более чем на 59% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.
Проект бюджета-2026: депутаты побили 19-летний рекорд по количеству правок
«Если потратить на обсуждение каждого предложения всего 90 секунд, то всеобщее заслушивание займет более 10 полных рабочих дней», — отметила глава бюджетного комитета.
Количество поданных правок в бюджет растет почти каждый год:
- Бюджет-2026 — 3339 поправок (новый рекорд).
- Бюджет-2025 — 2098 поправок.
- Бюджет-2024 — 1620 поправок.
- Бюджет-2023 — 1270 поправок.
- Бюджет-2022 (представляли еще до полномасштабного вторжения, осенью 2021 года) — 3284 поправок.
- Бюджет-2021 — 2451 правка.
- Бюджет-2020 — 2176 поправок (это был первый бюджет этого созыва).
Наибольшую активность в представлении правок к проекту бюджета-2026 выявили:
- «Европейская солидарность» — 910,
- «Слуга народа» — 652,
- МФО «Умная политика» — 470,
- «Голос» — 437.
Среди отдельных народных депутатов лидерами по количеству предложений стали:
- Артур Герасимов («Европейская солидарность») — 662 правки.
- Ярослав Железняк («Голос») — 254 правки.
- Дмитрий Разумков — 254 правки.
