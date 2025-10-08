Проект бюджета-2026: депутаты побили 19-летний рекорд по количеству правок

Народные депутаты установили рекорд: в проект государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок, что стало самым большим количеством за последние 19 лет. Это более чем на 59% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.