Как регулирование цен на газ может привести к холодным батареям зимой

Президент Владимир Зеленский заявил , что правительство сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Это решение должно существенно сохранить средства украинцев, но может привести и к негативным последствиям. Какие именно, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Замерзнем ли мы все зимой? Россияне очень стараются. Нам бы этого не хотелось. И логично делать такие шаги, которые отдаляют нас от этого сценария. А не приближают. В то же время…

Победа! Цены на газ зафиксированы. Счастье популизма шагает по стране. Что произошло? Россияне весь год бьют по газовой инфраструктуре. Особенно активно в последнее время. Это не могло пройти без последствий.

В результате газа собственной добычи не хватит. Причем не хватит сильно. Запасов в хранилищах не хватит, чтобы этот дефицит компенсировать. Здесь скажем «искреннее спасибо» господину Чернышову (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины») и Ко, который год назад показывал прекрасные финансовые результаты Нафтогаза, продавая газ, который продавать нельзя. В результате активной закачки в этом году (и активного привлечения денег партнеров под это) удалось восстановить определенный уровень. Но не более того.

Итак, в стране стараниями россиян будет дефицит газа. Что-то напоминает? Да, 2022 год и активные удары россиян по запасам бензина. Очереди, дефицит. Вот и все. Кстати, тогда также в кризис входили с фиксированной ценой на бензин. И пока это безобразие не отменили, безумный дефицит остался. То есть уже есть опыт, как делать не надо. Но мы упорно повторяем ошибки.

Как удалось преодолеть бензиновый кризис в 2022 году? Рынок. Цена стала рыночной и люди, которые хотели заработать деньги, завезли в страну достаточно бензина. Да, цена выросла. Но люди продолжали покупать, несмотря на «обнищание». Страна поехала.

Внимание, вопрос. Почему с газом должно быть иначе? А если законы рынка везде одинаковы, то не стоит ли к ним прислушиваться. И тратить деньги на субсидии для тех, кто действительно не может заплатить. Вместо того, чтобы делать газ дешевым для всех.

Снова будет безумная разница цен на газ для населения и промышленности. Снова вспомним «дело Фирташа», когда газ шел немного не туда? И это все точно не будет способствовать экономному потреблению. А значит, будет усиливать дефицит.

Итак, это решение приведет к:

усилению дефицита

росту коррупционных рисков

большим расходам налогоплательщиков Украины, которые так или иначе за все заплатят (конечно, если вдруг мы не получим $1−2 млрд гранта от норвежцев. Но мечтать можно)

И снова эти проклятые популярные решения вместо правильных. Снова этот призрак выборов, до которых как до неба рачки.

И если бы вопрос был только в затратах. Можно сказать, что за все заплатит Европа. Заплатит или нет — вопрос открытый, но сказать это можно. А пока махнуть рукой и закрыть глаза, не глядя в сторону финансов Нафтогаза, который будет покупать дорого и продавать дешево. Типа как-то потом само рассосется.

Но дефицит газа зимой на фоне проблем, как минимум региональных, с электричеством, это не очень приятная история. И популизм вместо рыночных механизмов усугубляет этот дефицит. Спросите сейчас у россиян, нам же всем нравятся видео с очередями в россии за бензином, правда?

Так мы хотим мерзнуть, не имея дешевого газа. Или хотим быть в тепле и иметь этот газ?