українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Вход

Сменить язык на українська

8 октября 2025, 13:02 Читати українською

Как регулирование цен на газ может привести к холодным батареям зимой

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Это решение должно существенно сохранить средства украинцев, но может привести и к негативным последствиям. Какие именно, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.

Замерзнем ли мы все зимой? Россияне очень стараются. Нам бы этого не хотелось. И логично делать такие шаги, которые отдаляют нас от этого сценария. А не приближают. В то же время…

Победа! Цены на газ зафиксированы. Счастье популизма шагает по стране. Что произошло? Россияне весь год бьют по газовой инфраструктуре. Особенно активно в последнее время. Это не могло пройти без последствий.

В результате газа собственной добычи не хватит. Причем не хватит сильно. Запасов в хранилищах не хватит, чтобы этот дефицит компенсировать. Здесь скажем «искреннее спасибо» господину Чернышову (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины») и Ко, который год назад показывал прекрасные финансовые результаты Нафтогаза, продавая газ, который продавать нельзя. В результате активной закачки в этом году (и активного привлечения денег партнеров под это) удалось восстановить определенный уровень. Но не более того.

Итак, в стране стараниями россиян будет дефицит газа. Что-то напоминает? Да, 2022 год и активные удары россиян по запасам бензина. Очереди, дефицит. Вот и все. Кстати, тогда также в кризис входили с фиксированной ценой на бензин. И пока это безобразие не отменили, безумный дефицит остался. То есть уже есть опыт, как делать не надо. Но мы упорно повторяем ошибки.

Как удалось преодолеть бензиновый кризис в 2022 году? Рынок. Цена стала рыночной и люди, которые хотели заработать деньги, завезли в страну достаточно бензина. Да, цена выросла. Но люди продолжали покупать, несмотря на «обнищание». Страна поехала.

Внимание, вопрос. Почему с газом должно быть иначе? А если законы рынка везде одинаковы, то не стоит ли к ним прислушиваться. И тратить деньги на субсидии для тех, кто действительно не может заплатить. Вместо того, чтобы делать газ дешевым для всех.

Снова будет безумная разница цен на газ для населения и промышленности. Снова вспомним «дело Фирташа», когда газ шел немного не туда? И это все точно не будет способствовать экономному потреблению. А значит, будет усиливать дефицит.

Итак, это решение приведет к:

  • усилению дефицита
  • росту коррупционных рисков
  • большим расходам налогоплательщиков Украины, которые так или иначе за все заплатят (конечно, если вдруг мы не получим $1−2 млрд гранта от норвежцев. Но мечтать можно)

И снова эти проклятые популярные решения вместо правильных. Снова этот призрак выборов, до которых как до неба рачки.

И если бы вопрос был только в затратах. Можно сказать, что за все заплатит Европа. Заплатит или нет — вопрос открытый, но сказать это можно. А пока махнуть рукой и закрыть глаза, не глядя в сторону финансов Нафтогаза, который будет покупать дорого и продавать дешево. Типа как-то потом само рассосется.

Но дефицит газа зимой на фоне проблем, как минимум региональных, с электричеством, это не очень приятная история. И популизм вместо рыночных механизмов усугубляет этот дефицит. Спросите сейчас у россиян, нам же всем нравятся видео с очередями в россии за бензином, правда?

Так мы хотим мерзнуть, не имея дешевого газа. Или хотим быть в тепле и иметь этот газ?

Автор:
Фурса Сергей
Инвестиционный банкир Фурса Сергей
Dragon Capital
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 октября 2025, 13:34
#
Не хватало еще и этого «эксперта»!!!
Редакция!!! Давайте сразу сюда тащите все прокремлевские «телеги»!!!
Напоминаю, статья этого «банкира» —
От наших атак на российские НПЗ на самом деле было больше вреда, чем пользы. Вот почему
(Сергей Фурса инвестбанкир, заместитель директора Dragon Capital)
https://www.liga.net/all/opinion/ot-nashih-atak-na-rossiyskie-npz-na-samom-dele-bylo-bolshe-vreda-chem-polzy-vot-pochemu

Сразу ясно кто стал хозяином «минфина»!!!
+
0
yago
yago
8 октября 2025, 13:53
#
Можливо ви в чомусь праві, але середній клас теж рахує свої гроші, і купувати газ втридорога він не захоче. Звісно правильно мати субсидії та ринкові ціни. Хоча ринковими цінами деякі банкіри можуть маніпулювати, підвищуючи їх та створюючи штучні дефіцити , все заради прибутку. Ідеальних рішень не існує
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GrugoriyHoland, yago и 12 незарегистрированных посетителей.
