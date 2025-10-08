Биткоин-компания Strategy Майкла Сейлора не смогла продать свой новый инструмент STRC

Компания Strategy Майкла Сейлора не смогла продать ни одной акции своего нового финансового инструмента STRC в рамках программы на $4,2 миллиарда, запущенной в конце июля. Несмотря на активную рекламу со стороны Сейлора, который сравнивал STRC с высокодоходным банковским счетом, компания не привлекла капитал через этот механизм. Об этом пишет Protos.

Почему STRC не продается

Главная причина, по которой программа продаж на $4,2 млрд остается ненужной, заключается в рыночных показателях самого инструмента. STRC — это привилегированные акции, которые были разработаны для торговли по цене, близкой к $100 (так называемая «квази-привязка»).

Однако с момента своего запуска в конце июля акции STRC в основном торговались значительно ниже этого уровня, в диапазоне $92−100.

Проблема для компании заключается в том, что она выплачивает высокий дивиденд (в настоящее время 10,25%) из расчета полной стоимости в $100, независимо от рыночной цены. Продавать акции, например, по $93, но платить дивиденды так, как будто они стоят $100, экономически невыгодно: компания привлекает меньше денег, но несет полные дивидендные обязательства. Вероятно, именно поэтому Майкл Сейлор воздерживается от продаж, пока цена не восстановится.

Реклама от Сейлора: «высокодоходный банковский счет»

Парадоксально, но несмотря на неудачу с продажами, Майкл Сейлор продолжает активно продвигать STRC. Еще в конце сентября он сравнивал этот инструмент с «высокодоходным банковским счетом, приносящим 10% или более».

Он также заявлял о планах расширить предложение и выпустить аналогичные инструменты, номинированные в евро, фунтах стерлингов и иенах, для привлечения иностранных инвесторов. Эта риторика резко контрастирует с реальным отсутствием продаж на рынке.

Финансовый ландшафт Strategy

STRC является лишь одним из элементов сложной финансовой структуры компании. В целом Strategy имеет $8,2 миллиарда долговых обязательств и четыре различных типа привилегированных акций, каждая из которых имеет свои особенности — от права конвертации в акции компании до приоритетности в выплатах.

Майкл Сейлор известен своими смелыми и преимущественно успешными финансовыми стратегиями (в частности, гигантской ставкой на биткойн). Ситуация с STRC является редким случаем, когда одна из его финансовых инициатив не сработала так, как планировалось.