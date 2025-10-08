Индия возвращается к расчетам в юанях за российскую нефть

Трейдеры, продающие российскую нефть, начали требовать от государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии оплату в китайских юанях. Крупнейшая государственная компания Indian Oil Corp уже осуществила несколько таких платежей, что свидетельствует об изменении позиции индийского правительства на фоне потепления отношений с Китаем. Об этом сообщает агентство Reuters 8 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Возвращение к юаню: почему это происходит именно сейчас

Переход государственных компаний Индии на расчеты в юанях является возобновлением практики 2023 года. Тогда индийские государственные НПЗ уже пытались платить в китайской валюте, но прекратили это из-за недовольства собственного правительства на фоне обострения политических отношений с Пекином. В то же время частные индийские НПЗ продолжали использовать юань.

Сейчас трейдеры видят политический «зеленый свет» для возвращения к этой схеме. Сигналами стали недавние признаки улучшения индийско-китайских отношений:

Возобновление прямых авиарейсов после пятилетнего перерыва.

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай в прошлом месяце — первый за семь лет.

Зачем трейдерам юани: упрощение расчетов с Россией

Для нефтяных трейдеров переход на прямые расчеты в юанях является значительным упрощением и удешевлением логистики платежей. Ранее им приходилось получать оплату в дирхамах ОАЭ или долларах, конвертировать их в юани, и только потом — в рубли для расчета с российскими производителями.

Прямая оплата в юанях позволяет исключить один дорогой этап конвертации, поскольку китайская валюта легко обменивается на рубли на московской бирже.

Как соблюдают ценовой потолок: цена в долларах, оплата в юанях

Важной деталью является то, что контракты на поставку российской нефти по-прежнему номинированы в долларах США. Это делается для того, чтобы формально продемонстрировать соблюдение ценового потолка, установленного странами G7.

Однако сам платеж осуществляется в эквивалентной сумме в китайских юанях. Такая схема позволяет одновременно имитировать соблюдение санкций и проводить финансовые операции вне западной банковской системы.