Индия возвращается к расчетам в юанях за российскую нефть

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2025, 11:56 Читати українською

Индия возвращается к расчетам в юанях за российскую нефть

Трейдеры, продающие российскую нефть, начали требовать от государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии оплату в китайских юанях. Крупнейшая государственная компания Indian Oil Corp уже осуществила несколько таких платежей, что свидетельствует об изменении позиции индийского правительства на фоне потепления отношений с Китаем. Об этом сообщает агентство Reuters 8 октября.

Трейдеры, продающие российскую нефть, начали требовать от государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии оплату в китайских юанях.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Возвращение к юаню: почему это происходит именно сейчас

Переход государственных компаний Индии на расчеты в юанях является возобновлением практики 2023 года. Тогда индийские государственные НПЗ уже пытались платить в китайской валюте, но прекратили это из-за недовольства собственного правительства на фоне обострения политических отношений с Пекином. В то же время частные индийские НПЗ продолжали использовать юань.

Сейчас трейдеры видят политический «зеленый свет» для возвращения к этой схеме. Сигналами стали недавние признаки улучшения индийско-китайских отношений:

  • Возобновление прямых авиарейсов после пятилетнего перерыва.
  • Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай в прошлом месяце — первый за семь лет.

Зачем трейдерам юани: упрощение расчетов с Россией

Для нефтяных трейдеров переход на прямые расчеты в юанях является значительным упрощением и удешевлением логистики платежей. Ранее им приходилось получать оплату в дирхамах ОАЭ или долларах, конвертировать их в юани, и только потом — в рубли для расчета с российскими производителями.

Прямая оплата в юанях позволяет исключить один дорогой этап конвертации, поскольку китайская валюта легко обменивается на рубли на московской бирже.

Как соблюдают ценовой потолок: цена в долларах, оплата в юанях

Важной деталью является то, что контракты на поставку российской нефти по-прежнему номинированы в долларах США. Это делается для того, чтобы формально продемонстрировать соблюдение ценового потолка, установленного странами G7.

Однако сам платеж осуществляется в эквивалентной сумме в китайских юанях. Такая схема позволяет одновременно имитировать соблюдение санкций и проводить финансовые операции вне западной банковской системы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают dmitras, parseval и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами