Трейдеры, продающие российскую нефть, начали требовать от государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии оплату в китайских юанях. Крупнейшая государственная компания Indian Oil Corp уже осуществила несколько таких платежей, что свидетельствует об изменении позиции индийского правительства на фоне потепления отношений с Китаем. Об этом сообщает агентство Reuters 8 октября.
Индия возвращается к расчетам в юанях за российскую нефть
Возвращение к юаню: почему это происходит именно сейчас
Переход государственных компаний Индии на расчеты в юанях является возобновлением практики 2023 года. Тогда индийские государственные НПЗ уже пытались платить в китайской валюте, но прекратили это из-за недовольства собственного правительства на фоне обострения политических отношений с Пекином. В то же время частные индийские НПЗ продолжали использовать юань.
Сейчас трейдеры видят политический «зеленый свет» для возвращения к этой схеме. Сигналами стали недавние признаки улучшения индийско-китайских отношений:
- Возобновление прямых авиарейсов после пятилетнего перерыва.
- Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай в прошлом месяце — первый за семь лет.
Зачем трейдерам юани: упрощение расчетов с Россией
Для нефтяных трейдеров переход на прямые расчеты в юанях является значительным упрощением и удешевлением логистики платежей. Ранее им приходилось получать оплату в дирхамах ОАЭ или долларах, конвертировать их в юани, и только потом — в рубли для расчета с российскими производителями.
Прямая оплата в юанях позволяет исключить один дорогой этап конвертации, поскольку китайская валюта легко обменивается на рубли на московской бирже.
Как соблюдают ценовой потолок: цена в долларах, оплата в юанях
Важной деталью является то, что контракты на поставку российской нефти по-прежнему номинированы в долларах США. Это делается для того, чтобы формально продемонстрировать соблюдение ценового потолка, установленного странами G7.
Однако сам платеж осуществляется в эквивалентной сумме в китайских юанях. Такая схема позволяет одновременно имитировать соблюдение санкций и проводить финансовые операции вне западной банковской системы.
