Курс валют во вторник: банки, обменники и межбанк

В среду, 8 октября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке, а в продаже прибавил 2 копейки. Евро в покупке потерял 12 копеек, а в продаже 14 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 3 копейки. Евро в покупке потеряло 18 копеек, а в продаже 8 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,52 грн. Евро покупают за 47,92 грн, а продают за 48,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,24−41,35, евро — 48,30−48,57 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,31−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,99−48,01 грн/евро.

