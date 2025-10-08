Немецкий Knauf заявил о срыве продажи своего бизнеса в россии

Немецкий производитель строительных материалов Knauf заявил, что не смог завершить продажу своего бизнеса в россии, о котором объявил полтора года назад. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Gebrüder Knauf KG, передает APA .

Что известно

«Переговорный партнер прекратил переговоры, что вызывает сожаление у компании», — заявили в Knauf.

В концерне подчеркнули, что намерение продать российский бизнес остается в силе, и теперь рассматриваются «другие возможные варианты в очень сложной среде».

Согласно заявлению, деятельность Knauf в россии организационно отделена от местного менеджмента и осуществляется в соответствии с действующими санкциями.

При этом компания не получает прибыли от этого бизнеса, не экспортирует продукцию из россии в Евросоюз и не импортирует из ЕС в россию.

Концерн Knauf, известный прежде всего производством гипсовых материалов, в 2024 году имел по всему миру 43,5 тысячи работников и годовой оборот 15,6 млрд евро.