Украине придется увеличить импорт газа на 30% из-за обстрелов — Гринчук

Украине придется нарастить импорт газа — на «процентов 30» больше предыдущего плана из-за масштабных ударов рф по газодобывающей инфраструктуре, заявила министр энергетики Светлана Гринчук на пресс-конференции, сообщает LIGA.net .

Что известно

Финансовых ресурсов достаточно, чтобы обеспечить импорт газа в полном объеме в октябре, ноябре и декабре и при необходимости — и в другие месяцы.

Украина получила кредиты на $500 млн от ЕБРР и $300 млн от ЕИБ для закупки газа, отметила министр энергетики Светлана Гринчук. Оба кредита обеспечены гарантиями Европейской комиссии. Украина обсуждает с послами стран G7 возможность расширения действующих кредитных программ под гарантию Европейской комиссии.

Также продолжаются переговоры с отдельными странами по предоставлению грантового финансирования для увеличения импорта газа.

Когда именно потребуется общая сумма финансирования, зависит от масштаба российских ударов по газовой инфраструктуре, степени повреждений ГТС и скорости восстановления отрасли.

Украина ведет отдельные переговоры с партнерами, чтобы определить, в какой степени может приобщиться к финансированию закупок газа.

По ее словам, Минэнерго также договаривается с партнерами по увеличению энергооборудования. «У нас есть запасы, но по интенсивности атак россии видим, что нужно наращивать его объемы», — объяснила министр.