NovaPay разместил 3-й выпуск облигаций для институциональных инвесторов на 100 млн грн

Профессиональные участники рынка менее чем через месяц выкупили трехлетние облигации серии «К» международного финансового сервиса «НоваПэй» (ТМ NovaPay) на общую сумму 100 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение облигаций

Облигации серии K размещались на фондовой бирже Перспектива. Срок их обращения — до 6 августа 2028, проценты выплачиваются ежеквартально, а ставка составляет 18%.

Напомним

В течение 2023−2024 годов NovaPay осуществил девять выпусков процентных облигаций, а в 2025 году представил еще две серии. Инвестировать в ценные бумаги компании могут не только институциональные, но и частные инвесторы. Купить облигации NovaPay в приложении — в несколько кликов, легко, быстро, интуитивно понятно.