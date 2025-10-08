Цена газа для бытовых потребителей не изменится — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил , что после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко договорено, что правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для бытовых потребителей», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения.

«Несмотря на все вызовы, должны поддержать общины, которым сейчас сложнее всего», — подчеркнул Президент.