Курсы доллара и евро пошли в разные стороны на украинском межбанке во вторник, 7 октября. Американская валюта подорожала на 3−4 копейки, в то время как европейская подешевела на 6−7 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро упал, а доллар растет: результаты торгов на межбанке
|
Открытие 7 октября
|
Закрытие 7 октября
|
Изменения
|
41,27/41,30
|
41,31/41,33
|
4/3
|
48,24/48,26
|
48,18/48,19
|
6/7
Официальный курс: доллар — 41,31 грн, евро — 48,17 грн.
Средний курс в банках: 41,10−41,50 грн/доллар, 48,05−48,69 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,23−41,32, евро — 48,48−48,65 грн.
Источник: Минфин
