Ведущий мировой провайдер финансовых индексов S&P Dow Jones Indices во вторник представил новый инструмент для инвесторов — S&P Digital Markets 50. Этот индекс разработан, чтобы предоставить диверсифицированный доступ к рынку цифровых активов, отслеживая динамику как криптовалют, так и акций связанных с ними компаний. Об этом 7 октября сообщил журнал Barron's.
S&P запускает криптоиндекс с 15 криптовалют и 35 акций
Что такое S&P Digital Markets 50 и для кого он создан
Новый индекс является своеобразной «корзиной», включающей 50 самых влиятельных активов из мира цифровых финансов. Хотя точный состав еще не раскрыт, ожидается, что в него войдут:
- Основные криптовалюты: так называемые «голубые фишки» рынка, такие как Bitcoin и Ethereum.
- Акции крипто-компаний: публичные компании, чей бизнес тесно связан с криптовалютной экосистемой (например, криптобиржи, майнинговые компании, разработчики блокчейн-технологий).
Главной аудиторией для таких продуктов являются институциональные инвесторы — инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании и банки. Они нуждаются в надежных и стандартизированных инструментах для того, чтобы включать цифровые активы в свои портфели с соблюдением всех регуляторных требований.
Часть большого тренда: традиционные финансы осваивают крипторынок
Запуск S&P Digital Markets 50 не является первым шагом S&P в этом направлении. Компания начала разрабатывать криптовалютные индексы еще несколько лет назад, реагируя на растущий спрос со стороны крупных клиентов.
Это событие является частью глобального тренда сближения традиционных финансов и мира цифровых активов. Финансовые учреждения все чаще рассматривают криптовалюты не как спекулятивный инструмент, а как новый класс активов для диверсификации портфелей, и для этого им нужны авторитетные бенчмарки от таких игроков, как S&P.
Почему это важно
Запуск нового криптоиндекса от S&P — это гораздо больше, чем просто появление еще одного финансового индикатора. Это ключевой шаг на пути к полной интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему.
- Когда компания, стоящая за самым известным в мире индексом S&P 500, создает официальный бенчмарк для криптоактивов, это является мощным сигналом для всего рынка. Это признание того, что криптовалюты превращаются в зрелый и инвестиционно привлекательный класс активов.
- Многие институциональные фонды по своим уставам не могут инвестировать в активы, которые не отслеживаются авторитетными индексными провайдерами. Появление индекса от S&P снимает этот барьер, потенциально открывая путь для миллиардных инвестиций в крипторынок.
- Новый индекс, скорее всего, станет основой для создания новых биржевых фондов (ETF). Это позволит даже розничным инвесторам легко и безопасно покупать «весь рынок» цифровых активов одним действием, не выбирая отдельные монеты или акции.
- Диверсифицированная природа индекса, включающего и криптовалюты, и акции, побуждает инвесторов смотреть на этот рынок шире — не просто как на Bitcoin, а как на целую экосистему из технологий, компаний и сервисов.
