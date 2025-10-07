Тарифы Трампа и ценовые войны в Китае ударили по Mercedes-Benz: продажи упали на 12%

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил о падении мировых продаж автомобилей и фургонов на 12% в третьем квартале. Компания продала 525 300 автомобилей, а главными причинами спада назвала торговые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, и чрезвычайно сложную ситуацию на рынке Китая. Об этом говорится в официальном отчете компании, пишет WSJ 7 октября.

Двойной удар: тарифы в США и кризис в Китае

Продажи люксового бренда пострадали от двух мощных факторов на ключевых рынках.

Введенная администрацией Трампа 15% таможенная ставка на автомобили из ЕС негативно повлияла на продажи. В компании отметили, что были вынуждены «тщательно управлять» уровнем запасов в США, чтобы смягчить удар.

На крупнейшем для Mercedes-Benz рынке, в Китае, произошли кардинальные изменения. Спрос потребителей сместился в сторону местных брендов электромобилей, что вызвало жестокую ценовую войну. Это, вместе с общей торговой напряженностью между Китаем и Западом, создало крайне неблагоприятные условия для немецкого автопроизводителя.

География продаж

Негативные тенденции на двух крупнейших рынках привели к резкому падению общих показателей, несмотря на успехи в других регионах.

Результаты продаж в третьем квартале:

Китай: падение на 27% (до 125 100 автомобилей).

США: падение на 17% (до 70 800 автомобилей).

Германия: рост на 3%.

Продажи электромобилей растут

Единственным положительным моментом в отчете стал рост продаж полностью электрических автомобилей (BEV) на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали запуск новой электрической модели CLA и улучшение доступности электрических фургонов компании.