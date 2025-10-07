НБУ смягчил условия кредитования бизнеса, пострадавшего от войны

Национальный банк Украины изменил правила оценки платежеспособности бизнеса, чтобы расширить доступ к кредитам для предприятий на прифронтовых территориях. Отныне банки смогут выдавать займы компаниям, пострадавшим от войны, ориентируясь на их будущие прогнозируемые доходы, а не только на финансовые результаты. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба НБУ , ссылаясь на вступившее в силу постановление.

Почему банки не могли кредитовать

До сих пор банки при оценке кредитоспособности компании были обязаны анализировать ее исторические финансовые результаты за предыдущие периоды. Это требование создавало непреодолимый барьер для бизнеса, который был прибыльным до полномасштабного вторжения, но подвергся значительным разрушениям производственных мощностей в результате боевых действий.

Положительная финансовая история теряла смысл, когда активы компании были повреждены или уничтожены. Формально следуя правилам, банки были вынуждены отказывать в кредитах на восстановление, поскольку не могли опираться на прошлые показатели.

Новые условия оценки

Новое постановление НБУ (№ 124 от 3 октября 2025 года) вводит более гибкий подход. Теперь банки имеют право при оценке должника использовать прогнозное значение его финансового результата.

Это означает, что банк может проанализировать бизнес-план компании по восстановлению, ее будущие контракты и ожидаемые денежные потоки, чтобы принять решение о предоставлении кредита. Такой подход позволяет оценить не прошлое компании, а ее будущую жизнеспособность после получения средств на восстановление.

Кого это касается

Новые правила распространяются на предприятия, которые соответствуют двум критериям:

Осуществляют хозяйственную деятельность преимущественно на территориях, входящих в официальный перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Понесли значительный ущерб собственных или арендованных производственных активов в результате военных действий или стихийного бедствия.

Почему это важно

Это, на первый взгляд, техническое изменение в регулировании НБУ на самом деле является чрезвычайно важным шагом для поддержки экономики в условиях войны.

Это решение дает реальный шанс на выживание и восстановление тысячам предприятий в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и других пострадавших областях. Без доступа к кредитам многие из них были бы обречены на закрытие.

Пока обсуждаются глобальные планы реконструкции, этот инструмент позволяет начать восстановление на уровне конкретных предприятий уже сегодня, привлекая к процессу коммерческие банки.

Поддержка бизнеса на прифронтовых территориях — это способ сохранить рабочие места, налоговую базу и цепочки поставок, что критически важно для экономической устойчивости всей страны.