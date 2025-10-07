Нацбанк укрепил гривну в парах с евро и долларом

Национальный банк Украины определил новые курсы гривны к иностранным валютам на среду, 8 октября. Курсы американского доллара и евро несколько снизились. Об этом сообщается на сайте регулятора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

На среду НБУ установил такой курс доллара: 41,3158 грн. Это на 3 копейки меньше, чем во вторник (41,3409).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,1742, что на 10 копеек меньше, чем во вторник (48,2696).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,3505 (во вторник курс был 11,3231).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту