Национальный банк Украины определил новые курсы гривны к иностранным валютам на среду, 8 октября. Курсы американского доллара и евро несколько снизились. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Нацбанк укрепил гривну в парах с евро и долларом
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 41,3158 грн. Это на 3 копейки меньше, чем во вторник (41,3409).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,1742, что на 10 копеек меньше, чем во вторник (48,2696).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,3505 (во вторник курс был 11,3231).
