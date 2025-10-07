Multi от Минфин
7 октября 2025, 16:34 Читати українською

Ослабление доллара подтолкнуло инвесторов к покупке активов на других рынках

Инвесторы активно скупают активы развивающихся рынков на фоне ослабления доллара и привлекательных оценок, что привело к крупнейшему росту акций развивающихся рынков за более чем 15 лет, сообщает Financial Times.

Инвесторы активно скупают активы развивающихся рынков на фоне ослабления доллара и привлекательных оценок, что привело к крупнейшему росту акций развивающихся рынков за более чем 15 лет, сообщает Financial Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноИндекс MSCI для акций развивающихся стран вырос на 28% с начала года — максимальный результат за аналогичный период с 2009 года.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Индекс MSCI для акций развивающихся стран вырос на 28% с начала года — максимальный результат за аналогичный период с 2009 года. Весной рост составлял немногим более 10%.

Индекс JPMorgan для государственных облигаций развивающихся стран в национальных валютах поднялся на 16%, знаменуя возвращение после «потерянного десятилетия» в тени американского рынка.

Рост акций развивающихся рынков значительно опережает достижения развитых экономик — индекс MSCI для развитых рынков увеличился менее чем на 17% с начала года, отмечает издание. Это резкий разворот после предыдущих полутора десятилетий, когда акции развивающихся рынков существенно уступали одному из величайших бычьих трендов в истории США. С 2010 по 2024 год соответствующий индекс прибавил менее 9%.

После 15 лет посредственных результатов звезды наконец сошлись, и важнейшей переменной стал доллар, заявил старший портфельный управляющий Fiera Capital Ян Симмонс.

По его словам, президент США Дональд Трамп, похоже, спровоцировал ослабление американской валюты — намеренно или случайно. Слабый доллар обычно облегчает финансовые условия в развивающихся странах, удешевляя обслуживание долгов в американской валюте.

Переход Федеральной резервной системы к снижению ставок также поддержал ставки на облигации в национальных валютах с относительно высокой доходностью с поправкой на инфляцию.

Примерно половина доходности индекса JPMorgan для внутренних облигаций в нынешнем году обусловлена валютными движениями, сообщил главный инвестиционный директор Principal Finisterre Дамьен Буше изданию. Центробанки перешли в режим смягчения, а доллар продолжает слабеть, отметил он.

Инвесторы также подогревают глобальный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта на развивающиеся рынки, доминирующие в производстве чипов, пишет Financial Times.

Фондовые индексы Южной Кореи Kospi и Тайваня Taiex достигли рекордных максимумов в последние дни. Но по прежнему они имеют более низкие оценки по сравнению с американским рынком.

По данным газеты акции индекса MSCI оцениваются примерно в 14 раз выше прогнозируемой прибыли на следующий год, тогда как акции индекса S&P 500 — примерно в 23 раза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
