Картины, кредиты и автомобиль банков: что покупали в сентябре через Prozorro.Продажи

В течение сентября в системе Прозорро.Продажи состоялось 6 результативных аукционов по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму почти 24 млн грн. При этом почти вся сумма — 23,3 млн грн — получена в результате продажи прав требования по кредитам. Среди других реализуемых активов — картины, основные средства и автомобиль, говорится в сообщении Фонда.

Рекордным по количеству участников традиционно стал аукцион по продаже автомобиля. По VW PASSAT 2015 г. в. (актив ПАО «Проминвестбанк») соревновались 10 участников, и в результате конкуренции цена продаж выросла почти вдвое. На сегодняшний день средства за лот перечислены и подписан соответствующий договор купли-продажи.

Также в сентябре были проданы первые две картины из коллекции ПАО «Проминвестбанк» — полотна «Молода тополя» и «Літо квітне» авторства украинского живописца Виктора Гайдука (1926−1992 годы жизни). Напомним, на балансе банка находится около 50 картин живописца. Информация о предстоящих торгах будет обнародована на сайте Фонда.

На сегодняшний день по результатам успешных аукционов, состоявшихся в течение сентября 2025 года, получена оплата за 4 лота на сумму 22,4 млн грн. Средства еще за 2 лота на сумму 1,6 млн грн ожидаются.