В январе-сентябре текущего года в местные бюджеты поступило 358,2 млрд грн. Это на 15,2%, или на 47,4 млрд грн больше соответствующего показателя 2024 года. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
За 9 месяцев этого года поступления в местные бюджеты выросли на 15,2%
Основные источники наполнения местных бюджетов
- налог на доходы физических лиц — 214,1 млрд грн (+16,9% к январю — сентябрю прошлого года);
- единый налог — 55,9 млрд грн (+11,4%);
- налог на прибыль предприятий — 21 млрд грн (+5%);
- налог на имущество — 43,3 млрд грн (+16,2%);
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — 1,6 млрд грн (+38,3%);
- экологический налог — 1,2 млрд грн (+11,1%);
- туристический сбор — 0,2 млрд грн (+35,7%);
- сбор за места для парковки транспортных средств — 0,16 млрд грн (+24,2%).
«Это результат ответственной работы бизнеса и граждан, добросовестно уплачивающих налоги. И это не просто средства, это ресурс для развития общин даже в условиях войны. И мы, как налоговая, делаем все, чтобы администрирование этих процессов было прозрачным и удобным, а поступления в местные бюджеты стабильными и постоянно росли», — добавила Леся Карнаух.
Источник: Минфин
