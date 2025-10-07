За 9 месяцев этого года поступления в местные бюджеты выросли на 15,2%

В январе-сентябре текущего года в местные бюджеты поступило 358,2 млрд грн. Это на 15,2%, или на 47,4 млрд грн больше соответствующего показателя 2024 года. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Основные источники наполнения местных бюджетов

налог на доходы физических лиц — 214,1 млрд грн (+16,9% к январю — сентябрю прошлого года);

единый налог — 55,9 млрд грн (+11,4%);

налог на прибыль предприятий — 21 млрд грн (+5%);

налог на имущество — 43,3 млрд грн (+16,2%);

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — 1,6 млрд грн (+38,3%);

экологический налог — 1,2 млрд грн (+11,1%);

туристический сбор — 0,2 млрд грн (+35,7%);

сбор за места для парковки транспортных средств — 0,16 млрд грн (+24,2%).

«Это результат ответственной работы бизнеса и граждан, добросовестно уплачивающих налоги. И это не просто средства, это ресурс для развития общин даже в условиях войны. И мы, как налоговая, делаем все, чтобы администрирование этих процессов было прозрачным и удобным, а поступления в местные бюджеты стабильными и постоянно росли», — добавила Леся Карнаух.