Укрпочта меняет правила международных отправлений

С 1 октября 2025 года Укрпочта увеличивает предельный вес небольших международных отправлений с 2 до 5 кг, говорится в сообщении компании.

На что это повлияет

Это решение напрямую повлияет на малый и средний бизнес, так как позволит оптимизировать затраты на логистику и повысить конкурентоспособность украинских товаров на мировых рынках.

Для иностранных потребителей это означает более быстрый доступ к украинской продукции.

Ранее отправка весом более 2 кг была возможна только как «посылка» или через сервис EMS (Express Mail Service) — международную экспресс-доставку. Теперь предприниматели смогут выбирать более экономичный формат — пакет PRIME. Он включает трекинг, доставку под дверь или почтовый ящик, бесплатный возврат в случае невручения и отсутствие начисления «объемного веса».

Новая опция будет действовать для отправки в Соединенное Королевство, Китай, Сингапур, Таиланд, Чили и Индию.

Кому это выгодно

Малому и среднему бизнесу, активно отправляющему компактные товары (одежда, косметика, аксессуары, электроника).

Компаниям, работающим с Великобританией — второе по объему направление украинского экспорта. Для этого рынка стоимость отправок весом 2−5 кг станет дешевле на 22−25% по сравнению с категорией «посылка».

В общей сложности около 30% клиентов Укрпочты получат возможность экономить на международной доставке.