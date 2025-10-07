Папа римский отменил монополию Банка Ватикана на инвестиции

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмена финансовой реформы

Документ отменяет одну из финансовых реформ папы Франциска, согласно которой Банк Ватикана, официально известный как Институт религиозных дел (IOR), обладал исключительном правом управлять инвестициями благодаря средствам Святого престола.

Лев XIV заявил, что ведомства должны в дальнейшем пользоваться услугами Банка Ватикана, «если только компетентные органы… не сочтут более эффективным или удобным обратиться к финансовым посредникам, созданным в других государствах».

То есть, Лев XIV разрешил департаментам Ватикана пользоваться услугами иностранных банков.

Это изменение является ответом на жалобы некоторых чиновников, которые считали, что реформа 2022 предоставила банку чрезмерную власть над другими ватиканскими департаментами, запретив им даже иметь инвестиции в банках соседней Италии, пишет Reuters.

Финансовая репутация Ватикана за последние десятилетия была запятнана непрозрачностью его финансов, а также случаями коррупции, хищений и другими преступлениями, отмечает агентство.

Франциск, возглавлявший Католическую церковь в течение 12 лет, провел ряд реформ для решения этих проблем.

Указ папы Льва отменяет только одну из этих реформ.