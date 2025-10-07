Импорт подержанных легковушек вырос на 37% по сравнению с прошлым годом

В течение сентября украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 37% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с предыдущим месяцем, спрос на такие авто увеличился на 3%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%.

Далее следуют: электромобили — 29%; дизельные — 18%; гибриды — 5%; авто с ГБО — 3%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет — 8,4 года.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ — 10 самых популярных моделей месяца

VW Golf — 1133 ед.;

Tesla Model Y — 929 ед.;

Tesla Model 3 — 738 ед.;

VW Tiguan — 692 ед.;

Renault Megane — 671 ед.;

Nissan Leaf — 651 ед.;

Skoda Octavia — 644 ед.;

Audi Q5 — 630 ед.;

Nissan Rogue — 526 ед.;

Kia Niro — 495 ед.