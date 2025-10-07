В течение сентября украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 37% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
Импорт подержанных легковушек вырос на 37% по сравнению с прошлым годом
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По сравнению с предыдущим месяцем, спрос на такие авто увеличился на 3%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%.
Далее следуют: электромобили — 29%; дизельные — 18%; гибриды — 5%; авто с ГБО — 3%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет — 8,4 года.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ — 10 самых популярных моделей месяца
- VW Golf — 1133 ед.;
- Tesla Model Y — 929 ед.;
- Tesla Model 3 — 738 ед.;
- VW Tiguan — 692 ед.;
- Renault Megane — 671 ед.;
- Nissan Leaf — 651 ед.;
- Skoda Octavia — 644 ед.;
- Audi Q5 — 630 ед.;
- Nissan Rogue — 526 ед.;
- Kia Niro — 495 ед.
Всего с начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1