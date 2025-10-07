Объем кредитного портфеля ЕИБ в Украине составил 4,7 млрд евро

Портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших международных финансовых организаций и насчитывает 27 активных проектов на общую сумму 4,7 млрд евро . Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

На что направляют средства

Они направлены преимущественно на восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности, модернизацию энергетической и критической инфраструктуры, развитие общественного транспорта.

Что ждать от ЕИБ

В ходе пересмотра стороны, в частности, обсудили внесение изменений в ряд действующих проектов ЕИБ в Украине, что позволит в ближайшие месяцы привлечь более 95 млн евро для закупки подвижного состава общественного транспорта, модернизации коммунальных предприятий водоснабжения и водоотведения, систем городского освещения и обращения с отходами.

Средства также будут направлены на реконструкцию социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больниц), энергоэффективное восстановление общественных зданий и учреждений высшего образования, а также софинансирование проектов развития трансграничных железнодорожных переходов.

Особое внимание уделено планам использования кредитных ресурсов ЕИБ в рамках действующих проектов в 2026 году для эффективной реализации инвестиционного компонента Pillar II Ukraine Facility.

С февраля 2022 года ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро экстренного финансирования для неотложных нужд Украины. Эти ресурсы сыграли критическую роль в стабилизации экономики и заложили прочную основу для дальнейшего обновления.

Также стороны обсудили потенциальное привлечение нового финансирования от ЕИБ в объеме 2,1 млрд евро, начиная с 2026—2027 годов. Кредитование планируется сосредоточить в критически важных для восстановления Украины секторах: транспорт и логистика, энергетика, социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство.

Напомним

Только в 2025 году Украина совместно с ЕИБ заключила ряд кредитных соглашений в сфере развития цифровой инфраструктуры, автомобильных дорог, социальной и критической инфраструктуры на общую сумму 374 млн евро. Эти соглашения находятся на этапе вступления в силу и подготовки к имплементации.