Объем кредитного портфеля ЕИБ в Украине составил 4,7 млрд евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 октября 2025, 9:52 Читати українською

Объем кредитного портфеля ЕИБ в Украине составил 4,7 млрд евро

Портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших международных финансовых организаций и насчитывает 27 активных проектов на общую сумму 4,7 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших международных финансовых организаций и насчитывает 27 активных проектов на общую сумму 4,7 млрд евро.
Фото: mof.gov.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На что направляют средства

Они направлены преимущественно на восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности, модернизацию энергетической и критической инфраструктуры, развитие общественного транспорта.

Что ждать от ЕИБ

В ходе пересмотра стороны, в частности, обсудили внесение изменений в ряд действующих проектов ЕИБ в Украине, что позволит в ближайшие месяцы привлечь более 95 млн евро для закупки подвижного состава общественного транспорта, модернизации коммунальных предприятий водоснабжения и водоотведения, систем городского освещения и обращения с отходами.

Средства также будут направлены на реконструкцию социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больниц), энергоэффективное восстановление общественных зданий и учреждений высшего образования, а также софинансирование проектов развития трансграничных железнодорожных переходов.

Особое внимание уделено планам использования кредитных ресурсов ЕИБ в рамках действующих проектов в 2026 году для эффективной реализации инвестиционного компонента Pillar II Ukraine Facility.

С февраля 2022 года ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро экстренного финансирования для неотложных нужд Украины. Эти ресурсы сыграли критическую роль в стабилизации экономики и заложили прочную основу для дальнейшего обновления.

Также стороны обсудили потенциальное привлечение нового финансирования от ЕИБ в объеме 2,1 млрд евро, начиная с 2026—2027 годов. Кредитование планируется сосредоточить в критически важных для восстановления Украины секторах: транспорт и логистика, энергетика, социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство.

Напомним

Только в 2025 году Украина совместно с ЕИБ заключила ряд кредитных соглашений в сфере развития цифровой инфраструктуры, автомобильных дорог, социальной и критической инфраструктуры на общую сумму 374 млн евро. Эти соглашения находятся на этапе вступления в силу и подготовки к имплементации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами