Акции Tesla выросли на фоне «загадочных» публикаций компании в соцсетях

Акции Tesla в понедельник, 6 октября, выросли на 4,42% и достигли отметки $448,87 за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Как пишет Bloomberg, это произошло на фоне публикации «загадочных» постов в социальных сетях автопроизводителя, что вызвало интерес у инвесторов.

Что известно

Сначала компания опубликовала видеоролик, на котором изображен объект, похожий на автомобильный диск с логотипом Tesla, который вращается перед мигающими цифрами 10/7, что, вероятно, указывает на презентацию продукта, которая состоится 7 октября.

Во втором посте изображен автомобиль, припаркованный в кромешной тьме, из-за чего видны только фары.

В последний раз Tesla представляла новый продукт почти два года назад, выпустив Cybertruck. Тогда появление нового пикапа вызвало разочарование.

Напомним

Руководство компании ранее сообщило, что более доступная версия электрокара Model Y готовится к выпуску. Это, как пишет Bloomberg, поможет увеличить продажи Tesla после отмены налоговых льгот на электромобили в США.

Еще одним продуктом, который находится в разработке, является спортивный электромобиль Roadster второго поколения, прототип которого был показан в конце 2017 года. В феврале 2024 года Илон Маск заявил, что Tesla планирует выпустить автомобиль в этом году.

Капитализация американского производителя электромобилей на 6 октября составляет около $1,49 трлн. Tesla занимает девятое место в рейтинге мировых компаний с высокой рыночной стоимостью.