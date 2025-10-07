США с 1 ноября введут 25-процентные пошлины на импорт грузовиков средней и большой грузоподъемности, заявил в понедельник президент страны Дональд Трамп.
Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт грузовиков в США
Что известно
«Начиная с 1 ноября 2025 года все грузовики средней и большой грузоподъемности, поступающие в США из других стран, будут облагаться пошлинами в 25%», — написал он в социальной сети Truth Social.
Напомним
Ранее Трамп заявлял, что намерен ввести пошлины на произведенные в других странах грузовики большой грузоподъемности с 1 октября.
Тогда он пояснил, что мера необходима, чтобы защитить ведущих американских производителей грузовиков от недобросовестной, по мнению Белого дома, внешней конкуренции.
