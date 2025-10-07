Multi от Минфин
7 октября 2025, 12:01 Читати українською

Самым популярным местом для IPO в Европе стала Швеция

Швеция является самым популярным местом проведения первичных размещений акций в Европе в 2025 году. В Стокгольме с начала года было объявлено об IPO на общую сумму $6,8 млрд, сообщает Bloomberg.

Швеция является самым популярным местом проведения первичных размещений акций в Европе в 2025 году, сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На этой неделе на бирже Nasdaq в Стокгольме пройдет крупнейшее размещение в Европе с 2022 года, когда IPO провел германский автопроизводитель Porsche AG. Шведская Verisure, выпускающая системы безопасности, намерена привлечь более 3 млрд евро ($3,6 млрд), торги ее акциями начнутся 8 октября.

В мире Стокгольм в 2025 году занимает пятое место по популярности для проведения IPO после США, материкового Китая, Гонконга и Индии, что является удивительным достижением для рынка, который в три раза меньше лондонского.

Даже несмотря на недавний всплеск IPO в других частях континента, Швеция по-прежнему лидирует с большим отрывом. В этом году на стокгольмскую биржу вышли девять компаний, что является максимальным показателем с 2022 года. При этом пять из десяти крупнейших размещений в Европе в этом году прошли в Стокгольме.

Объем объявленных IPO в Испании и Германии составляет по $1,3 млрд, в Швейцарии — $1,2 млрд. Далее следуют Турция ($653 млн), Польша ($488 млн) и Великобритания ($426 млн).

В число топ-5 компаний по объему IPO на европейских биржах в этом году помимо Verisure входят размещение швейцарской SMG Swiss Marketplace ($1,1 млрд), шведской Asker Healthcare Group (почти $1 млрд), германской Ottobock ($833 млн), шведского Noba Bank ($817 млн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
